فيديو شاكيرا قبل الشهرة يعود للواجهة من جديد

2020/03/09 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قديم للنجمة العالميّة، اللبنانيّة الأصل، شاكيرا Shakira قبل الشهرة، ظهرت فيه بشكل مختلف وصادم، كان قد انتشر منذ نحو 3 أعوام.فبعد أن تعرّف الجمهور على شاكيرا الشقراء والمثيرة والجذابة، صاحبة الجمال المتميز، المرتبطة بلاعب نادي برشلونة جيرارد بيكيه، ظهرت النجمة بالفيديو بإطلالة يصعب التصديق حتى أنّها شاكيرا.وكانت […]

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