فيديو.. فنان سوري يخضع زميلاته لفحص فيروس كورونا قبل التصوير

2020/03/09 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خوفا من تفشي فيروس كورونا في موقع تصوير الجزء الثاني من مسلسل “مافيي” حرص الفنان السوري معتصم النهار، على فحص درجات حرارة زميلاته قبل بدء التصوير مستخدما جهازا متطورا لقياس حرارة الجسد عن بعد.وظهر معتصم النهار في الفيديو وهو يمسك بيده جهاز قياس حرارة الجسم عن بعد، ويقوم بفحصهن قبل دخول موقع التصوير وبعد […]

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