حيلة لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر واتسآب

2020/03/09 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هل تساءلت يوما عن أكثر شخص تراسله عبر تطبيق “واتسآب”؟ وكم عدد الرسائل بينكما؟ إذا كانت الإجابة “نعم”، فأنت بحاجة إلى هذه الحيلة الرائعة.يوفر تطبيق واتسآب طريقة رائعة لمعرفة من تراسله بشكل أكبر وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وأيضا الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.يتم ترتيب ذلك في قائمة تكون […]

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