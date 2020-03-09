الحكيم يبحث مع نظيره الاردني اجراءات مواجهة كورونا

2020/03/09 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مع نظيره الاردني ايمن الصفدي، إجراءات البلدين لمواجهة فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الحكيم "تلقى اتصالاً من وزير الخارجيّة الأردنيّ ايمن الصفدي، وجرى بحث مُستويات التعاون المُشترَك، ومُستجدّات الأوضاع بالمنطقة، ومناقشة إجراءات البلدين في مُواجَهة فيروس كورونا".

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