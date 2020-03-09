البياتي يستنكر اعتداء القوات الأمنية على المسعفين في التظاهرات

2020/03/09 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسأل عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، مساء اليوم الاثنين، عن كيفية الاعتداء على المسعفين في التظاهرات بعد مقتل احدهم امس الاحد واعتقال مسعفة اليوم في ساحة الخلاني.وغرد البياتي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "يوم امس مقتل مسعف في ساحة الخلاني في بغداد، واليوم اعتقال مسعفة في نفس المكان وإطلاق سراحها بعد الاعتداء عليها".وأضاف "المسعفون وعمال الإغاثة والمساعدات الطبية خط أحمر حتى في الحروب".#تظاهرات_العراق #اوقفوا_العنف :يوم امس مقتل #مسعف في #ساحة_الخلاني في #بغداد واليوم اعتقال مسعفة في نفس المكان وإطلاق سراحها بعد الاعتداء عليها.#المسعفون #وعمال_الإغاثة والمساعدات الطبية #خط_احمر حتى في الحروب حسب القوانين الدولية فكيف يتم الاعتداء عليهم في التظاهرات ؟؟— Dr.Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) March 9, 2020

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