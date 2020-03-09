اجراءات وقائية مشدة في ذي قار بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا

2020/03/09 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن مصدر مطلع، الاثنين، عن قيام فريق طبي بفحص عائلة المصاب بفيروس كورونا في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار ، وحجرها منزليا مدة 14 يوما .وقال المصدر ان ” صحة ذي قار منحت الكوادر الطبية في الطابق الذي رقده فيه المصاب بالفيروس في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، اجازة اجبارية ل […]

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