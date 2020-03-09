شرطة النجف تعلن اغلاق المحافظة لمدة اسبوع اعتبارا من الاربعاء المقبل

2020/03/09 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الاثنين، اغلاق المحافظة لمدة اسبوع اعتبارا من الاربعاء المقبل...





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