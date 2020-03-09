بريطانيا ترفض الانصياع لكورونا: لا احداث رياضية بلا جمهور

2020/03/09 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت الحكومة البريطانية إنها لا تعتزم حاليا إلغاء أحداث رياضية أو إقامتها دون جمهور خشية انتشار فيروس كورونا، على عكس الإجراءات التي حرصت دول أخرى على اعتمادها لمواجهة هذا الفيروس.وأوضحت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا أن نقاشا جرى بشأن خطط طوارئ لإلغاء أحداث أو إقامتها خلف أبواب مغلقة "إذا تغير الوضع وأصبح ملحا".

وأضافت "لكن بناء على التقييم العلمي الحالي لخبراء في الصحة من الحكومة، لا يوجد سبب منطقي لإلغاء أحداث رياضية أو إقامتها دون جمهور".

ومن بين الأحداث الرياضية الكبرى المقررة في بريطانيا خلال الشهر المقبل، مهرجان شيلتنهام للخيول ومباريات في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم إضافة إلىمنافسات للرغبي.

وقالت وزارة الصحة البريطانية اليوم إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 319، وأشارت إلى أن ثلاثة أشخاص توفوا بسبب المرض حتى الآن في البلاد.

وتسبب الفيروس الذي ظهر قبل أكثر من شهرين في الصين بالفعل في تأجيل أو إلغاء العشرات من المسابقات والأحداث الرياضية حول العالم أو إقامتها دون جمهور.

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