2020/03/09 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق محافظة النجف بالكامل لمدة اسبوع

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