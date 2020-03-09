وفاة 27 إيرانيا شربوا

2020/03/09 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قضى 27 شخصا تسمما بمادة الميثانول في إيران بعد انتشار شائعات أن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".وتعتبر إيران إحدى أكبر بؤر كورونا المستجد بعد الصين القارية التي انتشر منها الفيروس.وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بوفاة عشرين شخصا في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، وسبعة في محافظة ألبرز جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.وقال علي إحسان بور المتحدّث باسم مستشفى جندي شاهبور الجامعي في الأهواز، عاصمة محافظ خوزستان، إن 218 شخصا أدخلوا المستشفى بحالات تسمم.وقال إحسان بور إن حالات التسمم سببها "شائعات تفيد بأن تناول الكحول يمكن أن يكون فاعلا في معالجة فيروس كورونا".من جانبه قرر المرشد الإيراني علي خامنئي الغاء خطابه في مدينة مشهد بمناسبة رأس السنة الفارسية والخاصة بنوروز بسبب تفشي فيروس كورونا.

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