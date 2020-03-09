صحة ديالى تؤكد سلامة اثنين من الحالات المشتبه بها من الاصابة بفيروس كورونا

2020/03/09 | 21:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ديالى الدكتور نبيل فاضل حذاف، اليوم الاثنين، ظهور نتائج اثنين من الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا المتواجدين في الردهة الانتقالية الاولى في مستشفى بعقوبة التعليمي.

وقال في بيان تلقته "الغد برس؛ ان "الحالتين جاءت نتيجة فحصهما سلبية" مما يؤكد عدم اصابتهما بالمرض وفق تحليل PCR والذي تم فيه ارسال العينات الى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد لغرض اجراءه".

يذكر بان احدى الحالتين هي ابنة الحالة المؤكدة في قضاء الخالص ، والثانية من الملامسين للاصابتين في خان بني سعد المتواجدين حاليا تحت العلاج في ردة العزل الصحي في دار الضيافة .

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