قدو ينفي التصريح المنسوب اليه بشأن خفض الرواتب ويؤكد: الزيادة او النقصان واجبات السلطة التنفيذية

2020/03/09 | 21:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى النائب عضو اللجنة المالية، حنين قدو، اليوم الاثنين، التصريح المنسوب اليه بشأن خفض الرواتب، فيما اكد على ان الزيادة او النقصان واجبات السلطة التنفيذية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، "أود التنويه والتأكيد لاني لم أدري باي تصريح حول خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين كما تم الترويج له في بعض المواقع ووسائل الإعلام".

وتابع ان "من مسؤوليات وواجبات اللجنة المالبة هي ممارسة الرقابة والمشاركة في تشريع القوانين ذات الطابع المالي"، موضحا ان "خفض الرواتب أو زيادتها للموظفين والمتقاعدين هي من صلاحيات وواجبات السلطة التنفيذية حصرا ، مع العلم انه لم يتم لحد الان اتخاذ أي إجراء بشأن الرواتب بالزيادة أو النقصان بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى النصف تقريبا".

ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الحيطة والحذر في نقل معلومات غير صحيحة أو دقيقة".

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