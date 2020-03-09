2020/03/09 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. النص الكامل لقرارات خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. النص الكامل لقرارات خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. النص الكامل لقرارات خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).