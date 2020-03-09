زين تكشف الستار عن حملة جديدة تحمل “بشرى” على صعيد خدمة الانترنت.. إنطلاق رحلة الـ4G والتحول الرقمي

2020/03/09 | 22:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة زين العراق للاتصالات، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حملتها الإعلانية الجديدة “اني زين..انت زين؟”، والتي تحمل مفاجآت تخص تحسين خدمة الانترنت من خلال الاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الرابع 4G في كافة انحاء العراق.وأتت الحملة الجديدة، بمشاركة […]

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