2020/03/09 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، الاثنين ، عن العثور على 11 قطعة اثرية شمالي المحافظة .وقال بيان للمديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز حماية الاثار والتراث عثرت على 11 قطعة اثرية مختلفة الاشكال والاحجام عبارة عن اواني فخارية ، وتابليتات تعود الى عصور تاريخية قديمة “.واشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة اثار ذي قار تعثر على 11 قطعة اثرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة اثار ذي قار تعثر على 11 قطعة اثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).