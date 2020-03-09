ريال مدريد يطارد فقير أبهر رئيسه

2020/03/09 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تألق الفرنسي نبيل فقير مرة أخرى في فوز ريال بيتيس على ريال مدريد 2/1 في الليغا أمس الأحد، ما دفع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي للتفكير في التعاقد معه الصيف المقبل في إطار "خطة تجديد" يسعى لتطبيقها الموسم المقبل.وفشل ريال مدريد في استغلال زخم الفوز بمباراة القمة في الجولة الماضية، وخسر على أرض ريال بيتيس ليهدي غريمه برشلونة صدارة الليغا.

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