النص الكامل لقرارات خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا

2020/03/09 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]؟أصدرت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بفيروس "كورونا"، الأثنين، عدة قرارات بعد زيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه، مشددة على ضرورة تنفيذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس.

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