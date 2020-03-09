شرطة النجف: غلق المحافظة لمدة أسبوع


شرطة النجف: غلق المحافظة لمدة أسبوع
2020/03/09 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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