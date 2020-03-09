2020/03/09 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ النجف يوجه السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط للجنازة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ النجف يوجه السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط للجنازة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).