صحة بابل تعلن سلامة جميع الحالات المشتبه اصابتهم بكورونا

2020/03/09 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مقطع فيديوي ’’اثار الجدل’’ على مواقع التواصل الاجتماعي اظهر كيفية التعامل مع مسافرين إيرانيين في احد المنافذ الحدودية مع ايران.

وذكر بيان صادر ع

بغداد اليوم - بغداد

وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، بحجر سائق نقل 4 زائرين ايرانيين وحاول ادخالهم للمدينة وحجرهم صحياً.

وقال مكتب المحافظ في بيان، إن الاخير "أمر بحجز سائق وستتم احالته الى القضاء لمخالفته قرارات خلية الازمة ا

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