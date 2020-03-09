إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

2020/03/09 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

افادت وسائل اعلام، الاثنين، باصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا.

وقالت وسائل الاعلام إن...





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