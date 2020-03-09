2020/03/09 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت وسائل الاعلام إن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
افادت وسائل اعلام، الاثنين، باصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا.
وقالت وسائل الاعلام إن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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