إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا


إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا
2020/03/09 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

افادت وسائل اعلام، الاثنين، باصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا.

وقالت وسائل الاعلام إن...

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