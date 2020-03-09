عالم دين في كربلاء يتماثل للشفاء بعد إصابته بكورونا

2020/03/09 | 22:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أعلنت صحة محافظة كربلاء ،الإثنين، تماثل المرجع الديني والمفكر الإسلامي هادي المدرسي من إصابته بفيروس كورونا وخروجه كليا من المستشفى كان قد تلقى العلاج فيه قبل عدة أيام.وتداول ناشطون ووسائل إعلام عراقية نبأ إصابة المرجع الديني هادي المدرسي بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في مدينة قم الإيرانية.

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