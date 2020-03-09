كردستان تعطل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري

2020/03/09 | 22:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، تعطيل الدوام في كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية في الإقليم، وذلك إلى نهاية الشهر الجاري؛ لمكافحة كورونا.وقالت وسائل إعلام محلية، إن تعطيل الدوام الرسمي يدخل ”ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيبدأ الخميس المقبل ولغاية نهاية الشهر الجاري، مع استثناء وزارتي الداخلية والصحة من قرار العطلة“.وسجل العراق، في وقت سابق، أكثر من 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة، وفق مصادر رسمية عراقية.

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