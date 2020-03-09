المتظاهرون يعقدون هدنة

2020/03/09 | 22:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، بعد ساعات قليلة من الهدنة التي عقدت مع قيادة عمليات بغداد، مساء الأحد 8 آذار/مارس، بعد مقتل وإصابة 47 متظاهرًا، في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

حقوق الإنسان: ثلاثة متظاهرين قتلوا وأصيب 44 بجروح في المصادمات التي جرت في ساحة الخلاني

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "ثلاثة متظاهرين قتلوا وأصيب 44 بجروح في المصادمات التي جرت في ساحة الخلاني، مساء أمس الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن".

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وأظهرت لقطات حصل عليها "ألترا عراق"، الاثنين 9آذار/مارس، عمليات كر وفر بين الجانبين في ساحة الخلاني وشارع الخلفاء، حيث استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز، وبنادق الصيد، لمواجهة المحتجين الغاضبين، على خرق الهدنة من قبل قوات الشغب.

ويقول المتظاهر باقر جواد، لـ"ألترا عراق"، إن "المتظاهرين نجحوا بعقد هدنة مع قيادة عمليات بغداد، مساء أمس الأحد، مشروطة، بسحب قوات الشغب باتجاه ساحة الوثبة، واستبدالهم بقوات حماية المنشآت لحقن الدماء".

أضاف أن "ما حصل هو تقدم قوات الشغب عصر اليوم، باتجاه ساحة الخلاني مجددًا، والاعتداء على المتظاهرة أم أحمد، التي قدمت باتجاه الساحة من أجل تقديم الطعام لبعض المتظاهرين المرابطين على الحاجز الكونكريتي الفاصل بين الطرفين".

بيّن أن "غيرة الشاب العراقي لا تسمح له بالتزام الصمت حيال ضرب امرأة، لذلك دفع هذا الخرق والتعدي السافر بالمتظاهرين بالعودة إلى الساحة مجددًا والتصادم مع قوات الشغب"، مشددًا على "ضرورة بضرورة تولي مهمة ساحة التحرير ومقترباتها من قبل الجيش العراقي لحقن الدماء التي تسيل يوميًا".

يقول أحد المتظاهرين إن اعتداء قوات الشغب على متظاهرة أدى إلى حصول المصادمات وخرق الهدنة

في مقابل ذلك، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاك، #الجيش_حامي_الشعب، لمطالبته بالنزول إلى ساحة التحرير وحماية المعتصمين من ما اسموه "بطش قوات الشغب".

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