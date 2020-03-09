العتبة العباسية تخصص مجمع تابع لها للحجر الصحي

2020/03/09 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) / علي النصر الله / ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن افتتاح قاعات للحجر الصحي في مجمع العلقمي الخدمي التابع للعتبة العباسية المقدسة توسم بـ (دار الشفاء) ، والذي تخصص للاشخاص الملامسين للمصابين وبالأخص عوائل المصابين ، كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس كورونا “.وقال مدير المكتب الإعلامي لدائرة صحة […]

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