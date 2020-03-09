العراق.. ست إصابات جديدة بكورونا

2020/03/09 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 67.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أكدت تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان في النجف وواحدة في البصرة (توفي لاحقا) وحالتان في أربيل والسادسة في السليمانية".

وأضاف "كما تأكد الشفاء التام لثلاث حالات، مشخصة سابقا، خرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها".

ولفت إلى أن "الوزارة تؤكد اتخاذها الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المشخصة والملامسين"، مشددا على " تنفيذ قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 ووجوب الالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية منعا من انتشار المرض".

وأصدرت خلية الأزمة العراقية، الاثنين، حزمة جديدة من القرارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت "منع التجمعات بأشكالها كافة وتوجيه المواطنين بتجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محددة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحد من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر".

ومن ضمن القرارات التي أشارت إليها خلية الأزمة "إغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات، ومنع نصب السرادقات، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن تجمعات".

وأكدت أنه يتوجب "على العراقيين العائدين من الجمهورية الإسلامية في إيران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، اليابان، تايلند، سنغافورة، الكويت، والبحرين) الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوما على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم".

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، أن مباريات الدوري المحلي سترجأ بدءا، من بعد غد الأربعاء، بسبب الأوضاع الصحية الراهنة في بعض المحافظات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

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