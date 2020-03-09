2020/03/09 | 22:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب العراقي يحصد ذهبية بطولة العرب بكرة الهدف للمكفوفين بعد الفوز على المنتخب الجزائري 8-7 والتي اختتمت في مدينة بور سعيد المصرية

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