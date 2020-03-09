2020/03/09 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب أكدت التطورات الجارية في الايام الاخيرة جملة من المعطيات بشأن العملية السياسية، ومسار الانتفاضة، وسلوك المتحاصصين.فقد جاء انسحاب السيد محمد علاوي متأخرا، وبعد ان استنفذ عمليا فرص تشكيله للحكومة المرتقبة.اما "الغياب الطوعي" الذي ابتدعه رئيس الوزراء المستقيل، والذي هو في الواقع "التفاف طوعي" مكشوف على الدستور، وعلى فرص تغيير التوازنات، فجاء اصرارا على هيمنة تريد أن تستبدل الدستور بعرف المحاصصة الب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - انتفاضة تشرين ومهمة تغيير النظام السياسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رشيد غويلب - انتفاضة تشرين ومهمة تغيير النظام السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).