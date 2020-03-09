خلية الازمة تؤكد منع التجمعات وتجنّب زيارة المدن والعتبات المقدّسة

2020/03/09 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..قالت لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 أن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس وأكدت اللجنة في بيان اصدره رئيسها وزير الصحة جعفر صادق علّاوي،اليوم الاثنين، قرارها السابق بمنع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر […]

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