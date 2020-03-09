في العراق.. الوفيات جراء “كورونا” تصل (10 %) مُقارنَةً بحجم الإصابات

2020/03/09 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت في تطورات فيروس #كورونا المستجد في #العراق، وصلت نسبة الوفيات بالفيروس إلى (10 %) بعد تسجيل حالة وفاة في #البصرة ظُهرَ اليوم، لتكون هي الوفاة السابعة

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