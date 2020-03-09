وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمين بحوزتهما مخدرات في البصرة

2020/03/09 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الاثنين، اغلاق المحافظة لمدة اسبوع اعتبارا من الاربعاء المقبل.

وقالت القيادة في بيان، ان "محافظ النجف ورئيس خلية الازمة لؤي الياسري، اوعز بغلق المحافظ".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين (09 آذار، 2020) تعرض قواتها لهجمات ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب" اثناء حملة للتنظيف في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "القوات الأمنية، نفذت صباح اليوم ح

بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين (9 اذار 2020)، عن المواقع الحقيقية لتواجد ما يسمى بتنظيم "الرايات البيضاء" داخل البلاد.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقع الوحيد لتواجد تنظيم

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