ارتفاع الوفيات إثر فيروس كورونا في إيطاليا إلى 463 حالة

2020/03/09 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة اعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 463 حالة وفاة، بعد تسجيل 97 حالة وفاة منذ الأمس، في حين بلغ عدد الإصابات 7985، بعد تسجيل 1598 حالة جديدة منذ الأمس.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” عن خدمات الحماية المدنية أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 7985 بزيادة 1598 حالة منذ الأمس، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 463 بعد تسجيل 97 حالة وفاة جديدة”.وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا المستجد” في مدينة ووهان.ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.والأحد، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي، مرسوماً تشريعياً يقضي باتخاذ تدابير وفرض قيود جديدة لمنع انتشار “كورونا”.ومن بين القيود الجديدة هذه، إلغاء اللقاءات بين السجناء وذويهم.وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات، الأحد، وفاة 133 شخصًا، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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