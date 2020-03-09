محافظة عراقية تعلن نتائج 11 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

2020/03/09 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة محافظة واسط، مساء الاثنين، عن نتائج 11 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.وذكر بيان للدائرة ورد لـ"شفق نيوز"، أن "جميع المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كرونا وعددهم احدى عشرة حالة ارسلت نماذج التحاليل الى مختبر الصحة المركزي يوم أمس وكانت نتائج الفحص سالبة أي غير مصابة بالمرض".ودعت دائرة صحة محافظة واسط المواطنين الى "الالتزام بمقررات خلية الأزمة لغرض الوقاية من مرض كورونا".

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