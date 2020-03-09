إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

2020/03/09 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر مساء اليوم الاثنين أنّ الوزير أصيب بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّه ”في حال جيّدة“ ويلازم منزله.وقال مكتب ريستر إنّه ”ثبتت اليوم إصابة الوزير بالفيروس بعدما أجرى فحوصا طبية إثر ظهور عوارض مرض كوفيد-19 عليه“.وأشار المكتب إلى أنّ ريستر أمضى الأسبوع الماضي أياما عدّة في الجمعية الوطنية، حيث تمّ تشخيص عدد من الإصابات بالوباء.وتسبب فيروس كورونا المستجد بأربع وفيات جديدة في فرنسا اليوم الاثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 25 وفاة، و1412 إصابة مؤكدة.

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