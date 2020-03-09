القبض على سائق عجلة حاول إدخال وافدين اجانب عبر طرق غير قانونية الى كربلاء

2020/03/09 | 22:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، االقبض على سائق عجلة حاول إدخال وافدين اجانب عبر طرق غير قانونية الى المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "مفارزنا تمكنت وبعملية نوعية واستخباراتية دقيقة من إحكام قبضتها على سائق عجلة ومعه وافدين اجانب عبر الطرق النيسمية غير الشرعية في محاولة لادخالهم إلى المدينة المقدسة بشكل مخالف لمقررات خلية الازمة المركزية حول ڤايروس كورونا".

واضافت "هذا وقد طبقت قيادة الشرطة جميع الإجراءات الأمنية والقانونية والصحية الصادرة من مقررات خلية الأزمة والتي من ضمنها منع دخول اي زائر قادم من دولة فيها فايروس كورونا المستجد بحق الاشخاص الوافدين، ويأتي هذا طبقا لمقررات الخلية في اجتماعها الأخير الهادف للتصدي والوقاية من تفشي ڤايروس كورونا بين أهالي كربلاء".

يذكر ان خلية الازمة في المحافظة اقرت باحالة اي مواطن الى القضاء في حال اخفاءه لمعلومات عن سفره كون ذلك يشكل خطر على جميع افراد المجتمع وقد تصل مدة الحكم للمخالف الى ٥ سنوات.

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