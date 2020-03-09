جهاز الأمن الوطني يدعو المواطنين و وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل أخبار كورونا

2020/03/09 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا جهاز الأمن الوطني العراقي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية.

وطالب جهاز الأمن الوطني العراقي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة والحذر في التعامل مع مثل هذه الاخبار، والابتعاد عن الإحصاءات المضللة التي تهدف الى خلق فوضى يستفيد منها اصحاب النفوس الضعيفة لزرع الخوف والهلع في نفوس المواطنين، كما يؤكد الجهاز على ضرورة التعاون مع الملاكات المختصة والالتزام بالإرشادات الصحية للحيلولة دون انتشار الفيروس، ويُحذر مُطلقي الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة بتقديمهم الى القضاء.

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