منظمة هنكاو: السلطات الإيرانية تتعمد عدم التصريح بأعداد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا

2020/03/09 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة هنكاو التي تهتم بحقوق الانسان، عن ارتفاع اعداد الاشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا في المناطق الكردية في إيران، الى أربع وأربعين حالة وفاة لحد الان الا ان السلطات الايرانية تتعمد عدم التصريح بهذا الامر وهو ما ادى الى ازدياد عدد المصابين والوفيات.

واشارت المنظمة في بيان لها الى ان مسألة عدم وجود نظام اعلامي رسمي وموثوق به فإن المنظمة رأت ان من واجبها ان تستقي المعلومات من المصادر الموثوقة حول عدد المصابين والمتوفين في كردستان إيران ونشرها للرأي العام.

هذا، وأكدت المنظمة انه استنادا للإحصاءات المسجلة في مركز الاحصاء التابعة لها، فإن ما لا يقل عن اربعة واربعين شخصا توفوا جراء اصابتهم بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

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