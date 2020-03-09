جواد الموسوي يقدم مقترحات من بينها تقسيم الملاكات الصحية الى وجبتين وغلق الحدود

2020/03/09 | 22:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم النائب جواد الموسوي، عددا من المقترحات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل اكثر من ستين إصابة في عموم البلاد.

ودعا الموسوي في تصريح، خلية الازمة ووزارة الصحة الى تقسيم الملاكات الطبية والتمريضية والساندة خلال الازمة الى وجبتين، تعمل كل منهما بنسبة خمسين بالمئة، على ان يستمر دوامها أربعة عشر يوما، وهي فترة حضانة المرض لضمان تقليل فرص اصابتهم او اصابة عائلاتهم، وضمان تواجد وجبة ساندة جاهزة للعمل، في حال تعرض احدى الوجبتين للإصابة، مؤكدا ضرورة البدء وخلال اربع وعشرين ساعة، بإنشاء مستشفيات ميدانية ومخيمات عزل جديدة، خاصة بعزل المصابين والمشكوك بإصابتهم، القادمين من الدول الموبوءة او الملامسين لهم، على ان تكون المستشفيات الميدانية او المخيمات على اطراف كل محافظة، او على الحدود مع ايران.

وتضمنت مقترحات الموسوي غلق الحدود بشكل تام في جميع انحاء العراق، لمدة أربعة عشر يوما، والسماح للعراقيين فقط بالدخول، على ان يتم حجزهم من دون استثناء لحين التأكد من سلامتهم.

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