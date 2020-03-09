السلطات السورية تحدّد المبالغ المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

2020/03/09 | 23:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاثنين، تعميماً حددت فيه المبالغ النقدية _بالعملة المحلية أو الأجنية_المسوح نقلها عبر المنافذ الحدودية.ونشر مصرف سورية المركزي على صفحته الرسمية في

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