2020/03/09 | 23:04 - المصدر: الصباح

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ألبان الموصل تعود إلى الأسواق المحلية

عاودت شركة البان الموصل انتاجها بعد انجاز اعمال تأهيل خطوطها الانتاجية التي توقفت عن العمل خلال الاحداث التي رافقت وجود عصابات داعش الارهابية في المدينة.

وأعلن مدير عام شركة انتاج المواد الغذائية، التابعة لوزارة الصناعة، المهندس محمـد جبـار حسيـن، عودة المنتج المحلي من البان الموصل بعد انقطاع وتوقف عن العمل لسنوات عدة بسبب الارهاب، مشيراً الى ان الشركة تمكنت من تأهيل الخطوط الإنتاجية وإضافة مكائن جديدة في المعمل بجهود ملاكاته الفنية والإنتاجية وبدعم واشراف من إدارة الشركة.

واوضح ان المعمل باشر إنتاج الألبان بمختلف العبوات وبطاقة اجمالية بلغت طنين أسبوعياً، والجبن المطبوخ بطاقة طن واحد وطرحها في الأسواق المحلية بجودة ونوعية عاليتين.

واضاف حسين ان المنتج خال من المواد الحافظة وخاضع للتقييس والسيطرة النوعية لمطابقته للمواصفة العراقية، لافتاً الى ان المعمل لديه الامكانية لرفع الطاقات الإنتاجية حسب الطلب

وحاجة السوق .

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