إنجاز 55 بالمئة من مشروع مصنع الحديد والصلب في ذي قار

2020/03/09 | 23:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية / حازم محمد حبيب

حققَت الشركة المنفذة لمشروع مصنع الحديد والصلب في ذي قار، نسب انجاز متقدمة تجاوزت 55 بالمئة، حسب ما اعلنته هيئة الاستثمار في المحافظة.

وقال رئيس الهيئة وكالة محمد تركي في تصريح خص به «الصباح»: ان الشركة المنفذة لمشروع مصنع الحديد والصلب الاستثماري حققت مراحل متقدمة في نسب الانجاز والتي تجاوزت 55 بالمئة، موضحا ان المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية المهمة ضمن القطاع الصناعي.

وبين ان المصنع الذي تم انشاؤه على مساحة 200 دونم تجاوزت كلفته اكثر من 20 مليار دينار وتبلغ طاقته الانتاجية 150 ألف طن سنويا، مؤكدا ان الشركة المستثمرة اكملت نصب الهياكل الحديدية ونصب قواعد المكائن وتثبيت الجملونات، واكمال الطرق والممرات وكذلك نصب الخزانات.

واضاف تركي ان المشروع سينفذ على اربع مراحل ولمدة اربع سنوات حيث يبدأ الانتاج في السنة الاولى 70 بالمئة وبطاقة 105 الاف طن كل سنة من حديد التسليح

بقياسات مختلفة.

واوضح ان المشروع يأتي في اطار سعي الهيئة لتطوير القطاع الصناعي وبسبب الحاجة المتزايدة من هذه المادة بما يغطي حركة الاعمار والمشاريع الجديدة واعمال تاهيل المشاريع القديمة التي تشهدها المحافظة.

ولفت الى ان الهيئة جادة في اتخاذ اجراءات من شأنها جذب رؤوس الاموال والشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في المحافظة وتطوير مختلف القطاعات لاسيما في قطاعات الاسكان والصناعة والسياحة والفندقة، داعيا الجهات المعنية الى تقليل الاجراءات الروتينية المتبعة وابداء التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

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