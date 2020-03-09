خلية الازمة تصدر توجيهات عدة بشأن كورونا في صلاح الدين

2020/03/09 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين بشأن فيروس كورونا، توجيهات عدة لمواجهة الفيروس في المحافظة.

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