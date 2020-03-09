محافظ صلاح الدين يقرر رفع حالة التأهب في جميع الدوائر ومداخل المدن للوقاية من كورونا

2020/03/09 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ صلاح الدين

قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، الاثنين، رفع حالة التأهب في جميع الدوائر وم...





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