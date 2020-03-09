محافظة النجف تغلق حدودها وتصدر تعليمات حول دخول الجنائز

2020/03/09 | 23:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أصدر محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري مساء اليوم الاثنين عن تعليمات جديدة احترازية من انتشار فايروس كورونا، حيث قرر الياسري، غلق المنافذ الحدودية للمحافظة من يوم الأربعاء القادم للمواطنين ولمدة سبعة أيام بإستثناء دخول البضائع وأبناء المحافظة،

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