المالية النيابية تطمئن الموضفين والمتقاعدين حول رواتبهم

2020/03/09 | 23:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} طمأن عضو في اللجنة المالية، الموظفين والمتقاعدين على رواتبهم رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.وقال حنين قدو في بيان تلقت وكالة أين نسخة منه "أود التنويه والتأكيد لاني لم أدل بأي تصريح حول خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين كما تم الترويج له في بعض المواقع ووسائل الإعلام" مبينا أن "من مسؤوليات وواجبات اللجنة المالية هي ممارسة الرقابة والمشاركة في تشريع القوانين ذات الطابع المالي".

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