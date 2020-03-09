تعرف على ابرز ماشهده العراق من احداث اليوم الاثنين

2020/03/09 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الاثنين 9 آذار/ مارس 2020، تطورات سياسية مختلفة، وأحداثًا أمنية ، نلخص لكم أبرزها:أمني: طالب رؤساء النقابات والاتحادات العراقية، اليوم الإثنين، بإشراكهم في المساهمة بتشكيل الحكومة الانتقالية.اقتصادي: كشف “مظهر محمد صالح” المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، حجم خسائر العراق الاقتصادية (الفرق في أسعار النفط) جراء فيروس كورونا بأنها تتراوح بين (50 إلى 75) مليون دولار في اليوم الواحد.سياسي: كشف عضو مجلس النواب “حسين عرب” اليوم الإثنين، عن آخر تطورات ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، فيما أشار إلى أن رؤى جديدة لحسم الملف قضت بتقديم 3 أسماء.رياضي: أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاثنين تعليق منافسات الدوري بالبلاد، اعتبارا من الأربعاء، منعا لتفشي فيروس كورونا.سياسي: أكد عضو اللجنة المالية النيابية “حنين قدو”، اليوم الاثنين، بأن التوجه نحو خيار خفض رواتب الموظفين، سيتم العمل به بشكل اضطراري في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.اقتصادي: علقت وزارة النفط، اليوم الإثنين، على تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما أكدت أن عدم الاتفاق بين السعودية وروسيا، أسهم ذلك.أمني: أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الإثنين، قرارها تعليق الدوام في الدوائر الرسمية لمدة 16 يوماً، في مسعى للحد من فيروس “كورونا” المستجد.سياسي: أكد عضو مجلس النواب عن محافظة بغداد “علاء الربيعي” اليوم الاثنين، أن انشغال القوى السياسية بتشكيل الحكومة زاد من عمليات “الفساد” في دوائر العاصمة وأدى إلى تردي كبير في واقع الخدمات.أمني: أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة المصابين إلى 17 مصاباً في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.أمني: أكدت خلية الأزمة الحكومية في العراق، اليوم الإثنين، منع التجمعات بجميع إشكالها، فيما دعت المواطنين إلى تجنب زيارة العتبات المقدسة، في الوقت الحالي.أمني: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، تشخيص 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما أكدت وفاة إحداها.أمني: أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، اعتقال مسعفة في ساحة الخلاني في وسط العاصمة بغداد، فيما تك اطلاق سراحها بعد الاعتداء عليها.سياسي: النائب صباح العكيلي يؤكد فشل الكتل السياسية في الوصول إلى إتفاق فيما بينها لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة لغاية الآن.أمني: وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعلن اليوم الاثنين مقتل جنديين أمريكيين بعملية عسكرية مشتركة مع القوات العراقية شمالي البلاد.محلي: أعلنت محافظة البصرة تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن قادم من إيران مؤخرا، وقررت تعطيل الدوام ومنع التجمعات وغلق المولات والمقاهي.محلي: أفادت مديرية الدفاع المدني العامة بمصرع 13 شخصاً بحادث سير مروع، على الطريق الرابط بين محافظتي المثنى وذي قار.اقتصاد: حذر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر من أن العراق مقبل على كارثة مالية واقتصادية إذا استمر هبوط أسعار النفط المرتبط بفايروس كورونا المستجد، والإجراءات السعودية الأخيرة.أمني: أفادت مصادر أمنية في محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، بأن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بنزاع عشائري في مدينة الناصرية.سياسي: اتهمت عضو مجلس النواب عالية نصيف جهة عليا بوزارة الدفاع بالتورط في قضية ابتزاز ومساومات في مشروع مستشفى السلام العسكري مما تسبب بإيقاف انجازه، بالإضافة إلى ابتزاز وفساد في مشاريع حيوية أخرى كقاعدة الصويرة.أمني: مفوضية حقوق الإنسان في العراق تؤكد مقتل 3 متظاهرين وإصابة 44 خلال أحداث ساحة الخلاني وسط بغداد أمس الأحد.سياسي: كشف مسؤول عراقي رفيع في مكتب الأمن الوطني عن وجود توقعات في بغداد بصدور قائمة عقوبات دولية بأسماء مسؤولين عراقيين بتهمة قتل المتظاهرين وذلك عقب تقرير الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الخاص بأوضاع العراق.سياسي: نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي يؤكد أن مفاوضات اختيار رئيس الوزراء المقبل تراجعت إلى المربع الأول، مرجحا ان تنتهي المدة الدستورية دون تقديم مرشح لرئاسة الحكومة.سياسي: كشف رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري ، عن إحالة عقد وقعته وزيرة التربية سها العلي بك إلى هيئة النزاهة، يأتي ذلك بعد أيام الكشف عن بيع وزارة التربية بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مقابل 17 مليون دولار.محلي: دعت مديرية صحة الأنبار المؤسسات الحكومية والمواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، عقب تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المحافظة لسيدة من قضاء الخالدية تبلغ من العمر 64 عاما كانت مرافقة لمريضة في مدينة الطب في بغداد.محلي: كشفت وكالة سبوتنك الروسية عن إصابة 10 أعضاء في مجلس النواب العراقي مقربين من إيران بفيروس كورونا المستجد.أمني: أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في العراق مقتل رجل مسن في بابل بهجوم مسلح لكونه أحد الداعمين للتظاهرات في المحافظة.محلي: أعلنت السلطات الصحية في العراق تسجيل تسع إصابات بفيروس كورونا وحالتي وفاة في عموم البلاد خلال الساعات الأخيرة حالة في كل من المثنى والأنبار ذي قار والنجف وبغداد وميسان، فضلا عن ثلاث حالات في اقليم كردستان.

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