2020/03/09 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين، اعتقال مسعفة في ساحة الخلاني في وسط العاصمة بغداد، فيما تم إطلاق سراحها بعد الاعتداء عليها.وقال عضو المفوضية “علي البياتي” أنه “يوم أمس قتل مسعف في ساحة الخلاني في بغداد واليوم اعتقال مسعفة في نفس المكان وإطلاق سراحها بعد الاعتداء عليها”.‏وأضاف البياتي، أن “المسعفون وعمال الإغاثة والمساعدات الطبية خط احمر حتى في الحروب حسب القوانين الدولية فكيف يتم الاعتداء عليهم في التظاهرات؟؟”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسعفة في ساحة الخلاني وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسعفة في ساحة الخلاني وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).