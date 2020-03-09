العراق.. مقتل 3 متظاهرين في ساحة الخلاني

2020/03/09 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين، مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 58 شخصا خلال اليومين الماضيين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، بقمع قوات الأمن.

وقالت المفوضية إنها "تأسف لاستمرار العنف بين المتظاهرين والقوات الأمنية باستخدام بنادق الصيد والقنابل الحارقة (المولوتوف) والحجارة وكرات الزجاج مما أدى خلال الأحد والاثنين إلى استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 58 بينهم 11 من رجال الأمن بإصابات مختلفة في ساحة الخلاني"، ما يعد "انتهاكا صارخا" لحقوق الإنسان والمعايير الأممية لإنفاذ القانون و"تجاوزا لحدود التظاهر السلمي".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة واجهتها السلطات والميليشيات بحملة قمع، مما أسفرت عن مقتل نحو 550 شخصا وإصابة ما لا يقل عن ثلاثين ألفا.

وكان عادل عبدالمهدي قد استقال على أثر الاحتجاجات، قبل أن يتم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما فشل في إنجازه بسبب الخلافات على توزيع الحصص الوزارية بين الكتل والأحزاب والتيارات السياسية.

ويزيد من أجواء التوتر والأزمة وصول فيروس كورونا المستجد الى العراق وقد أصاب أكثر من 67 شخصا حتى الآن، وأدى إلى وفاة ستة أشخاص، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد.

ووصف وزير النفط العراقي السابق الخبير النفطي، عصام الجلبي، في حديث مع "الحرة" تأثير انخفاض أسعار النفط عالميا بأنه "كارثي" على العراق "خصوصا وأنه "يمر بظروف سياسية حرجة نتيجة تكالب الكتل السياسية على المناصب وعدم تشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب".

وثمنت المفوضية جهود عدد من المتطوعين في ساحة التحرير لقيامهم بحملات التثقيف والتوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعت في الوقت نفسه المعتصمين إلى الوقاية من خطر انتشار الأمراض والأوبئة من خلال إقامة حملات التنظيف لأماكن التظاهر والإبلاغ عن أي حالات مرضية مشكوك فيها.

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