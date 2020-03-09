2020/03/09 | 23:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

عبرت الأوساط الصحفية والإعلامية والبرلمانية المختصة؛ عن استنكارها وإدانتها الواسعة لحادث اختطاف الزميل الصحفي توفيق التميمي مسؤول صحف المحافظات بجريدة "الصباح"، بينما طالبت شبكة الإعلام العراقي الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في متابعة الجناة، وحماية الإعلاميين من غائلة هذه الممارسات.



وجاء في بيان الشبكة، أن "شبكة الإعلام العراقي، إذ تستنكر وتشجب هذا العمل غير المسؤول الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان في الحفاظ على حياته، وعلى حريته في التعبير، فإنها تطالب الجهات الأمنية بتحمّل مسؤوليتها في متابعة الجناة، وحماية الإعلاميين من غائلة هذه الممارسات، التي تهدد السلم الأهلي، وحرية الإعلام التي ضمنها الدستور العراقي والمواثيق الدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكة الإعلام تستنكر اختطاف الزميل توفيق التميمي ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكة الإعلام تستنكر اختطاف الزميل توفيق التميمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).