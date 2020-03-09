مغادرة آخر حالتي اشتباه بـ {كورونا} من مستشفى الفرات

2020/03/09 | 23:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / المحافظات/ مراسلو الصباح

يواصل العراق اجراءاته الوقائية لمواجهة "كورونا" والتي تتطابق مع المعايير الدولية، اذ اسفرت تلك الاجراءات عن مغادرة اخر شخصين من مستشفى الفرات في بغداد، بعد ثبوت سلامتهما من الاصابة بالفايروس، في وقت اكدت فيه السلطات المحلية في اقليم كردستان، التزامها التام بالمقررات التي تصدر عن لجنة الامر الديواني رقم (55) في ما يخص المرض .

وذكر مدير صحة بغداد الكرخ، الدكتور جاسب الحجامي، ان "نتائج الفحص في اخر حالتين بمستشفى الفرات اظهرت سلامتهما من الاصابة بفايروس كورونا"، مضيفاً "بذلك يكون جميع المرضى السبعة في مستشفى الفرات العام قد تم شفاؤهم بصورة تامة".



في تلك الاثناء، اكدت صحة اقليم كردستان على تطبيق جميع التعليمات الصادرة عن خلية الأزمة الاتحادية، ولجنة الامر الديواني (55) واولها اتباع الحجر الصحي على جميع الوافدين لمدة اسبوعين.



وقال مدير صحة مطار اربيل الدولي هست كريم علي، لـ"الصباح"، انه "تم تطبيق قوانين الامن الصحي على جميع الوافدين من مختلف دول العالم وخاصة الدول الموبوءة بالفايروس".

في غضون ذلك، اكد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، خلال استقباله سفير جمهورية الصين تشانغ تاو، وفريق الخبراء الطبيين لجمعية الصليب الاحمر الصيني، ان الوزارة تسعى الى تطوير إمكانيات الوقاية والتوعية والعلاج من "كورونا" بالتعاون مع فريق الخبراء الصيني, مبيناً انه لدينا ملاكات طبية جيدة ولدينا المستلزمات والأدوية اللازمة حسب لوائح منظمة الصحة العالمية لعلاج المصابين.

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